Суд ЕС поддержал Польшу, просившую ограничить мощности газопровода Opal

Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии и поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода Opal — продолжения «Северного потока» (NS1) по Германии до границы с Чехией. Об этом говорится в решении суда.

"На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность Opal на 50%«,— говорится в документе.

У «Северного потока» два сухопутных продолжения по Германии — Nel в Нидерланды и Opal в Чехию. Транзитная мощность Opal в 25,7 млрд кубометров подчиняется Третьему энергопакету, в связи с чем «Газпром» может претендовать только на 50%. В 2016 году ЕК разрешила «Газпрому» участвовать в аукционах еще на 30% мощности (то есть претендовать в целом на 80%), однако Польша оспорила это решение ЕК в Суде ЕС. Германия подала апелляцию.