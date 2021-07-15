Суд ЕС поддержал Польшу, просившую ограничить мощности газопровода Opal

Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии и поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода Opal — продолжения «Северного потока» (NS1) по Германии до границы с Чехией. Об этом говорится в решении суда.
"На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность Opal на 50%«,— говорится в документе.
У «Северного потока» два сухопутных продолжения по Германии — Nel в Нидерланды и Opal в Чехию. Транзитная мощность Opal в 25,7 млрд кубометров подчиняется Третьему энергопакету, в связи с чем «Газпром» может претендовать только на 50%. В 2016 году ЕК разрешила «Газпрому» участвовать в аукционах еще на 30% мощности (то есть претендовать в целом на 80%), однако Польша оспорила это решение ЕК в Суде ЕС. Германия подала апелляцию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016