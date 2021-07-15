В РФ почти 800 смертей из-за коронавируса за сутки – это новый максимум

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 791 против 786 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 146 069 человек, сообщили журналистам в четверг в местном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 293, до 5 882 295.

В частности, за сутки был выявлено 5 237 случаев в Москве, 2 444 случая в Московской области, 1 954 — в Санкт-Петербурге.

В настоящее время в России продолжают лечение 457 250 человек.