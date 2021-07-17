Страны, входящие в группу по расследованию крушения Boeing на Донбассе, готовы помочь следствию

Министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подчеркнули необходимость установления истины по делу о крушении Boeing на Украине и выразили готовность оказать необходимое содействие следственным органам.
Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), текст которого размещен в субботу на сайте малайзийского ведомства.
Стороны отметили «важность сохранения приверженности в установлении истины, справедливости». «Мы признательны за сотрудничество соответствующим следственным органам и подтверждаем полную поддержку их усилий по установлению истинных причин случившегося», — указывается в сообщении.
Кроме того, «министры выразили уверенность в независимом, открытом и беспристрастном уголовном преследовании предполагаемых преступников», подчеркивается в документе.
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