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В Украине разоблачили преступную схему оформления документов моряков, реестр вернут государству

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В Украине разоблачили преступную схему оформления документов моряков, реестр вернут государству

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков, сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении, размещенном в четверг на сайте СБУ, отмечается, что фактически государственный реестр находился во владении частных лиц. «Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков. Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали, ежегодно достигал более $150 млн», — информируют в СБУ.

Согласно сообщению, преступная схема сочетала в себе работу агентов-посредников, которые за вознаграждение «помогали» морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации, и несанкционированное вмешательство в государственный реестр.

«Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивались сроки выдачи сертификатов или искажались результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождения тестирования и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования», — уточняют в СБУ.

В зависимости от должности моряка вознаграждение посреднику составляло $3-8 тыс.

В СБУ подчеркивают, что в незаконной схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

«Киберспециалисты СБУ установили, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства», — отмечается в сообщении.

В настоящее время, по информации СБУ, реестр и сопутствующие автоматизированные системы удалены, а доступ к ним третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного производства, заблокирован.

«СБУ принимает все организационно-технические мероприятия, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу», — заверяют в спецслужбе.

В пресс-службе СБУ информируют, что обыски прошли в офисах, дата-центрах и по месту проживания фигурантов, в настоящее время решается вопрос о сообщении им подозрений.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, что во время обысков в Государственной службе морского и речного транспорта Украины, Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков, других государственных и частных предприятиях были обнаружены и изъяты вещи и документы, подтверждающие незаконную деятельность причастных лиц.

«Я благодарен Службе безопасности Украины, которая осуществила сложную операцию по разоблачению преступных схем, которые разрушали морскую отрасль изнутри. Обеспечение прав моряков, пресечению коррупционных схем в вопросах их сертификации является приоритетом нашей команды. Параллельно мы работаем над усовершенствованием системы дипломирования совместно с Минцифрой и проектом TAPAS, вводим эксперимент по использованию международной системы тестирования CES 6.0, разрабатываем системные решения с парламентариями», — цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Александра Кубракова.

СБУ, моряки
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