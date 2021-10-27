ОПЗЖ: Украинская власть не посчитала нужным выразить благодарность российским морякам за спасение 20-ти украинцев в Гвинейском заливе

Отсутствие реакции со стороны украинской власти на спасение экипажем российского корабля «Вице-адмирал Кулаков» 20-ти украинских моряков в Гвинейском заливе Атлантического океана в очередной раз демонстрирует дипломатический инфантилизм и безразличное отношение к судьбе и интересам собственных граждан. Об этом говорится на официальном сайте партии.

В ОПЗЖ сообщили, что российские моряки предотвратили захват пиратами панамского контейнеровоза «Люция». Команда судна, успевшего подать сигнал бедствия, состояла из 20 граждан Украины, 1 гражданина РФ и 1 гражданина Румынии, сейчас все члены экипажа «Люции» здоровы и невредимы. В свою очередь, политсила выразила благодарность российским морякам.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» выражает благодарность российским морякам за спасение жизни и свободы украинских граждан, чего удалось достичь благодаря оперативным, решительным действиям экипажа российского судна, а также флотской солидарности«, — говорится в заявлении политсилы.

В оппозиционной партии выразили уверенность, что благодарность российской стороне должна была исходить не только от ОПЗЖ, а и от высшего политического руководства Украины, однако действующая власть предпочитает отмалчиваться.

«Первые лица нашего государства, равно как и его дипломатический корпус, даже в межгосударственных гуманитарных вопросах или при чрезвычайных происшествиях, непосредственными участниками которых являются украинские граждане, предпочитают с Российской Федерацией общаться не напрямую, а через СМИ и международных посредников или вообще отмалчиваться. Однако в данном случае молчание украинской власти демонстрирует не негативное отношение к соседней России, а элементарный дипломатический инфантилизм, крайний непрофессионализм и безразличное отношение к судьбе и интересам собственных граждан», — заявили в ОПЗЖ.

В партии констатировали, что таким образом официальный Киев только подчеркивает, что все вопросы международной политики, связанные с Украиной, решаются так называемыми западными «партнерами», и это является очередным свидетельством полного отказа Украины от суверенитета и субъектности на международной арене.