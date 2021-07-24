В Украину возвращается жара

В субботу, 24 июля, в Украине ожидается сухая погода с дневной температурой воздуха 24-29° тепла.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«24 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с», — говорится в сообщении.
Температура ночью 11-16°, в южной части до 20°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.
В Киеве и Киевской области 24 июля без осадков. Температура ночью в столице 14-16°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.
В ближайшие два дня, 25-26 июля, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков, только днем 26 июля на крайнем западе страны кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на юге страны до 33°.
В столичном регионе 25-26 июля также без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
В течение 27-28 июля в Украине преимущественно без осадков, только в западной части 27 июля, а 28 июля и в большинстве северных и центральных областей ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20°, днем 26-32°; на юге страны ночью 18-23°, днем 30-35°.
В Киеве 27 июля без осадков 28 июля кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.
Также синоптики прогнозируют 29-31 июля на большей части территории страны временами дожди с грозами, только 29 и 31 июля в восточной части преимущественно без осадков; 1-2 августа преимущественно без осадков, только на западе страны и в большинстве северных областей местами кратковременный дождь.
Температура ночью 14-20°, на юге до 23°; днем 28-34°, в западных и северных областях 23-29°.
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