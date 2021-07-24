У Литвы закончилась проволока для забора на границе с Беларусью

Литва приостановила строительство заграждения на границе с Беларусью, поскольку столкнулась с нехваткой специальной колючей проволоки для этих целей. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, передает BNS.

По словам замминистра, власти начали переговоры с другими странами о покупке необходимых материалов. «В Литве ее никто не производит, то есть такого диаметра в Литве не могут изготовить. Ближайшая страна — Польша, но Польша тоже сделала заказ для охраны своей границы», — сообщил он.

Абрамавичюс добавил, что обсуждение ведется с другими государствами, в том числе Данией и Словенией. Представитель МВД отметил, что «это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя».

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее сообщил, что из резерва армии использовано 4,5 км применяющейся в военной инженерии катушек колючей проволоки, еще ожидается поступление «из других стран», передает Delfi.

По словам главы МВД Агне Билотайте, забор из колючей проволоки намечено установить на участках границы протяженностью около 550 км, в целом стоимость ограждения на границе составит около €41 млн.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонте объявила о намерении построить стену на границе 7 июля, поводом стал наплыв беженцев с Ближнего Востока со стороны Беларуси. Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в ответ на европейские санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске его страна больше не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

По данным властей Литвы, с начала 2021 года на границе с Беларусью были задержаны 2430 нелегальных мигрантов, в том числе граждане Ирака, Конго, Камеруна, Афганистана и других стран. 2 июля страна объявила режим ЧП.

19 июля Лукашенко заявил, что Беларусь может помочь Литве решить проблему с нелегальными мигрантами, но небезвозмездно. Контроль границы, в частности, пресечение перевозки наркотиков и оружия — стоит дорого, подчеркнул он.