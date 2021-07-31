За сутки в Украине привили рекордных 150 тысяч человек

В течение суток 30 июля от коронавируса в Украине привили 150 080 украинцев, при этом первую прививку получили 88 219 человек, полностью завершили иммунизацию — 61 861.
«150 080 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 30 июля 2021 года. Одну дозу получили 88 219 человек полностью иммунизированы — 61 861человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в субботу.
Отмечается, что в течение суток работали 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов прививки, 255 центров вакцинации.
«С начала прививочной кампании привито человек, из них получили одну дозу — 3 525 848 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 526 204 прививки», — подчеркивают в Минздраве.
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