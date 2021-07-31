Ученые допустили появление штамма коронавируса со смертностью 35%

Ученые в Великобритании описали ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).
Один из сценариев предусматривает появление варианта коронавируса, который будет приводить к большему числу случаев тяжелого течения заболевания и более высокой смертности среди заразившихся.
Уровень смертности у этого штамма может быть схож с показателями «других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)», говорится в документе. SARS-CoV вызывает атипичную пневмонию, MERS-CoV — так называемый верблюжий грипп.
Эксперты считают такой вариант «реально возможным». По их словам, избежать этого сценария можно введением дополнительных доз вакцины, а также сведением к минимуму риска передачи коронавируса и ввоза новых вариантов из-за рубежа.
Другим возможным сценарием ученые назвали появление вариантов, которые будут устойчивы к препаратам и вакцинам против коронавируса.
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