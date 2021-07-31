В США могут ввести принудительную вакцинацию

Американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала Fox News глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

Ведущий поинтересовался у руководителя ЦКПЗ, поддерживает ли она идею введения обязательной вакцинации на уровне федеральных властей. «Изучением этого вопроса занимается администрация президента США Джо Байдена», — отметила Валенски.

«В целом я выступаю за более широкую вакцинацию. Помимо того, что мы изучаем эти меры, мне добавить нечего», — пояснила она.

Позднее в Twitter Валенски заявила, что имела в виду «принудительную вакцинацию на уровне частных компаний и отдельных элементов федерального правительства». «На национальном уровне обязательной вакцинации не будет», — подчеркнула она. Ранее в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер также отметила, что администрация США не рассматривает в настоящее время вариант введения требования обязательной вакцинации от нового коронавируса в масштабах всей страны.