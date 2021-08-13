США разрешили третью дозу вакцины

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Ранее ведомство выступало против бустерных прививок, однако в их поддержку высказывался директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Сегодня Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом",— говорится в пресс-релизе FDA.

Как пояснила исполняющая обязанности директора управления Джанет Вудкок, такое решение принято в связи с началом новой волны COVID-19 в стране. "В стране началась еще одна волна пандемии коронавируса, и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в особой степени осознает, что для людей с ослабленным иммунитетом существует особенный риск того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме",— приводятся ее слова на сайте организации.

По данным разработчиков, бустерный вариант вакцины будет нацелен на защиту организма в том числе от дельта-штамма коронавируса.