Половина жителей США полностью привилась от коронавируса

В США половина граждан полностью вакцинирована от коронавируса, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным CDC, первую дозу вакцины получили 58,4% граждан, или 193 764 457 человек, обе дозы — 50%, или 165 918 256.

По последним данным CDC, за сутки в стране выявили 120 173 новых случая заражения коронавирусом, умерли 700 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 35 530 951 случай заболевания COVID-19, скончались 613 658 человек.

В июле президент США Джо Байден предложил платить за вакцинацию по $100 и предоставить оплачиваемый отпуск каждому работнику, чтобы пройти вакцинацию, а также пообещал возместить расходы малому и среднему бизнесу на предоставление отпуска.

В августе Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома сообщил, что администрация Байдена планирует ввести требование обязательной вакцинации для въезда в США.