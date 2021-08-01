В США новый «эпицентр» распространения коронавируса

В американском штате Флорида в пятницу было зафиксировано 21,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Bloomberg.
Флорида является третьим по количеству населения штатом, сейчас на него приходится около 20% всех новых случаев COVID-19, что делает штат новым эпицентром распространения заболевания, сообщает агентство.
За прошлую неделю во Флориде зарегистрировали 110,4 тыс. новых заразившихся. По всей стране, согласно данным CDC, за это же время заболели 545 тыс. человек. Более 18% проводимых в штате тестов на COVID-19 дают положительный результат. Это вдвое превышает средний показатель по США в 7,8%.
Кроме того, CDC отмечает, что во Флориде самый высокий по стране уровень госпитализаций с коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущей неделей число людей, поступающих в больницы, увеличилось на 50%.
Предыдущий рекорд суточной заболеваемости во Флориде был в январе — тогда выявляли около 19,1 тыс. новых случаев. За последний месяц заболеваемость в штате резко выросла из-за дельта-варианта коронавируса — еще в июне во Флориде фиксировали около 1 тыс. заражений в день.
Губернатор штата Флорида республиканец Рон Десантис неоднократно выступал против карантинных мер, рекомендованных федеральными властями. В мае он отменил все ограничения, в том числе, и масочный режим.
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