Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель пригрозил России санкциями

Германия примет санкции против газопровода «Северный поток-2» и будет выступать за их распространение на весь ЕС, если Москва предпримет агрессию против Киева. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ и лидер партии ХДС Армин Лашет. Выдержки из его интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Если Россия снова совершит агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за карательные меры в Европейском Союзе. Таким образом мы гарантируем, что Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия», — сказал Лашет.

По его словам, недавнее соглашение между Берлином и Вашингтоном, разрешающее достроить «Северный поток-2», дает Германии инструмент для привлечения России к ответственности за возможные деструктивные действия.

Лашет отметил, что безопасность и суверенитет Украины должны стать приоритетом для немецкой внешней политики. «Не менее важно дать понять России, что мы не потерпим, если она нарушит международное право, атакует западные демократии гибридными средствами или нарушит основные права человека и гражданина в собственной стране», — добавил политик.

Ранее Лашет уже отмечал важность того факта, чтобы газопровод не использовался против Украины. «Это экономический проект, но геополитический аспект должен быть учтен. С точки зрения политики все равно, поступает ли российский газ по земле или по морю», — говорил кандидат в канцлеры.

«Северный поток-2» сейчас завершен на 99% — одна нитка уложена полностью, вторую заканчивают. Оператор проекта Nord Stream 2 AG обещал ввести газопровод в эксплуатацию в этом году.