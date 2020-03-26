Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

Жертвами коронавируса в США к 05:30 по Киеву стал 1041 человек. Соответствующие данные опубликовал университет Джона Хопкинса, который собирает данные о заболевших и скончавшихся от новой болезни в разных странах мира.
США находятся на третьем месте по числу инфицированных коронавирусом после Китая и Италии, однако при этом количество смертельных случаев было меньше, чем в Испании, Франции и Иране.
Наихудшая ситуация в стране сложилась в штате Нью-Йорк. На него приходится треть всех смертельных случаев, а число заболевших превысило 32 тыс. человек. Более 100 человек умерли в штате Вашингтон, где еще в феврале заразились жители дома престарелых в Сиэтле.
Власти опасаются, что в ближайшее время ситуация в США ухудшится, сообщает телеканал CNN. Так, в Нью-Йорке уже начали строить дополнительные морги и готовить грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза большого числа трупов.
Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи допустил, что в стране может повториться итальянский сценарий, при котором скорость распространения болезни будет только расти.
В свою очередь, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарцетти заявил, что в сложившейся ситуации вполне возможно, что следующая волна коронавируса возникнет осенью. Он призвал жителей города поменьше двигаться. «Дома безопасней», — отметил он.
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