Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

Жертвами коронавируса в США к 05:30 по Киеву стал 1041 человек. Соответствующие данные опубликовал университет Джона Хопкинса, который собирает данные о заболевших и скончавшихся от новой болезни в разных странах мира.

США находятся на третьем месте по числу инфицированных коронавирусом после Китая и Италии, однако при этом количество смертельных случаев было меньше, чем в Испании, Франции и Иране.

Наихудшая ситуация в стране сложилась в штате Нью-Йорк. На него приходится треть всех смертельных случаев, а число заболевших превысило 32 тыс. человек. Более 100 человек умерли в штате Вашингтон, где еще в феврале заразились жители дома престарелых в Сиэтле.

Власти опасаются, что в ближайшее время ситуация в США ухудшится, сообщает телеканал CNN. Так, в Нью-Йорке уже начали строить дополнительные морги и готовить грузовики-рефрижераторы на случай необходимости вывоза большого числа трупов.

Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи допустил, что в стране может повториться итальянский сценарий, при котором скорость распространения болезни будет только расти.

В свою очередь, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарцетти заявил, что в сложившейся ситуации вполне возможно, что следующая волна коронавируса возникнет осенью. Он призвал жителей города поменьше двигаться. «Дома безопасней», — отметил он.