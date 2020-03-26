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В нескольких штатах США из-за коронавируса ввели ограничения на аборты

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В нескольких штатах США из-за коронавируса ввели ограничения на аборты

Власти штатов Миссисипи, Огайо и Техас причислили аборты к необязательным медицинским процедурам, которые следует отменять или переносить на более поздний срок. Таким образом, как сообщает в среду телекомпания СNN, чиновники рассчитывают снизить нагрузку на местную систему здравоохранения и освободить ресурсы, необходимые в условиях вспышки нового коронавируса.

Так, департамент здравоохранения Миссисипи 19 марта потребовал от местных медучреждений «отложить проведение необязательных процедур» до тех пор, пока не сократятся масштабы распространения в стране вызываемого новым коронавирусом заболевания. Конкретного перечня таковых процедур ведомство не привело, однако губернатор штата Тейт Ривз на пресс-конференции во вторник пообещал принять меры в отношении единственной в Миссисипи занимающейся абортами клиники, если та не будет следовать указаниям местного департамента здравоохранения. При этом Ривз, по данным СNN, подчеркнул, что подобные ограничения связаны исключительно с необходимостью сберечь средства индивидуальной защиты для тех, кого затронула вспышка коронавируса.

В Техасе, согласно указу, подписанному губернатором штата Грегом Эбботтом в минувшие выходные, всем клиникам придется отложить аборты, которые не являются необходимыми для сохранения жизни и здоровья женщины. Данная мера будет действовать вплоть до 21 апреля. «Как жители Техаса мы должны действовать вместе, чтобы остановить распространение заболевания и сделать так, чтобы у наших медицинских работников и учреждений были все необходимые ресурсы для борьбы с вирусом», — прокомментировал распоряжение губернатора генеральный прокурор штата Кен Пэкстон, которого цитирует СNN. По словам генпрокурора, нарушение этих требований грозит штрафом в размере до $1 тыс. или лишением свободы на шесть месяцев.

Власти Огайо в середине прошлой недели обратились к местным клиникам с требованием приостановить проведение «необязательных процедур», в том числе абортов.

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Все эти меры вызвали негативную реакцию у сторонников права на аборты, которые, как отмечает СNN, обвиняют чиновников в использовании ситуации вокруг коронавируса в целях продвижения своей политической повестки.

В США право на аборты активно оспаривается церковью и консервативными слоями общества. Правые политики не оставляют надежды добиться пересмотра принятого Верховным судом в 1973 году решения по делу «Роу против Уэйда», подтвердившего право женщин на прерывание беременности. Врачи и клиники, делающие аборты, регулярно подвергаются пикетированию, угрозам, а порой и прямым нападениям.

США, аборты, коронавирус
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