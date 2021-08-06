Россия вымирает: минус 420 тысяч человек за полгода

Количество родившихся в России с января по июнь 2021 года составило 678,1 тыс., при этом за полгода умерли 1,1 млн человек. Таким образом, естественная убыль населения в этой стране составила 421,9 тыс. человек, говорится в данных Росстата, опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

Согласно данным, за аналогичный период 2020 года убыль составляла 265,5 тыс.

Кроме того, по информации ведомства, в июне 2021 года в РФ родились 123 823 младенца, умерли 185 655 человек.