Президент Польши приедет в Киев для участия в Крымской платформе

Польский президента Анджей Дуда в августе посетит Киев и примет участие в инаугурационном саммите платформы по деоккупации Крымского полуострова («Крымская платформа»), а также в праздновании Дня независимости Украины.

«23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня независимости Украины в Киеве», — говорится в официальном пресс-релизе, обнародованном на сайте главы польского государства.

«Крымская платформа» — новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели — деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

Официально деятельность «Крымской платформы» будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 года в Киеве. Своё участие в саммите уже официально подтвердили 38 государств.