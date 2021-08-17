Осень все ближе – ночи станут значительно холоднее

В большинстве областей Украины во вторник еще сохранится жаркая погода - днем до 28-33°, а уже в среду и четверг ожидаются грозы и понижение дневной температуры до 21-26°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, 17 августа в Украине ожидается переменная облачность. Ночью на крайнем западе, днем в западных, Житомирской и местами в Винницкой областях - кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°, в большинстве западных областей 22-27°.

18-19 августа также будет переменная облачность, 18 августа - в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в центральных, Одесской, Николаевской областях умеренные, местами значительные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; на остальной территории, днем и в большинстве западных областей без осадков. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 29-34°, в северных, Винницкой, Черкасской областях 22-27°. 19 августа в северных, центральных, южных областях, днем и на востоке страны умеренные, местами значительные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с; в западных, днем также в северных и Винницкой областях - без осадков. Температура ночью 11-16°, на юге и востоке страны 18-22°; днем 21-26°, в юго-восточных областях 27-32°. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с.

20-21 августа в Украине будет без осадков, лишь только 20 августа в восточной части, 21 августа местами в западных областях - небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем 21-27°, в южной части и восточных областях ночью 13-19°, днем 24-30°.

В столичном регионе 17 августа переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью по Киеву 17-19°, днем 30-32°; по области ночью 14-19°, днем 28-33°.

18-19 августа в Киеве переменная облачность. 18 августа кратковременные дожди, грозы; 19 августа ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 18 августа местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18 августа 16-19°, 19 августа 13-16°; днем 21-26°.

20-21 августа в столице без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.