Боба Дилана обвинили в изнасиловании девочки 56 лет назад

Певца, лауреата Нобелевской премии Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в мае 1965 года. Соответствующий иск направлен в Верховный суд США, сообщают телеканал NBC News и Variety.
В иске говорится, что Дилан «установил эмоциональную связь» с девочкой, чтобы «снизить ее внутренние ограничения с целью сексуального насилия». Также в тексте указано, что артист причинил несовершеннолетней эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее «по сей день».
По словам потерпевшей, после случившегося она страдала от депрессии, тревоги и других последствий жестокого обращения.
Представитель артиста изданию Variety заявил, что обвинения 56-летней давности не соответствуют действительности.
Боб Дилан — американский музыкант, певец, художник, писатель и киноактер. В 2016 году он получил Нобелевскую премию по литературе за «создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции». За творческую карьеру у Дилана вышло более 50 альбомов.
Его песни были перезаписаны более 6 тыс. раз, их исполняют десятки певцов, в том числе Адель, Guns N ’Roses, Боб Марли, U2 и Стиви Уандер. Сейчас музыканту 80 лет.
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