Среди пострадавших при сходе лавины на Казбеке трое граждан Украины

Три туриста из Украины пострадали при сходе лавины на горе Казбек, они поднимались с грузинской стороны, сообщает ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

«Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии», — сказали в российском ведомстве.

Как отметили в ГУМЧС по Северной Осетии, уже вылетел вертолет со стороны Грузии для оказания помощи альпинистам.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек. Об этом сообщил очевидец, который вытащил из снега одну из пострадавших женщин.