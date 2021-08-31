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Украина продолжит эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа

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Украина продолжит эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, в то же время, маршруты возвращения украинских граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Риски безопасности в стране продолжают расти. За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

Он отметил, что по поручению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы дипломаты вместе с представителями других ведомств прорабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, в частности возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов.

Спикер МИД заверил, что как только появится первая возможность, все украинские граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях.

«Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет выехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы», — подчеркнул он.

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Николенко напомнил, что Украина уже организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

«Это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане», — указал он.

МИД, Афганистан
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