ЕСПЧ назначил заседание по жалобе против РФ по MH17

Заседание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по объединенной жалобе Нидерландов и Украины против РФ в связи с крушением рейса MH17 на Донбассе пройдёт 24 ноября, сообщили СМИ в пресс-службе инстанции.

«Вопрос о рейсе MH17 является одним из предметов дела Украины и Нидерландов против России, который находится на рассмотрении Большой палаты. Большая плата проведет заседание по этому делу 24 ноября 2021 года», — сказали в пресс-службе.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области. На борту находились 298 человек, из которых 192 — граждане Нидерландов, 44 — Малайзии, 27 — Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один — Новой Зеландии. Все они погибли.

Международная группа расследователей пришла позже к выводу, что самолет был сбит сепаратистами из доставленного из РФ «Бука».

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.