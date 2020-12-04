В ЕСПЧ подтвердили объединение исков Украины и Нидерландов против РФ в деле о сбитом МН17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил иск Нидерландов к России о сбитом МН17 с двумя межгосударственными исками от Украины против России.
Речь об этом идет в пресс-релизе ЕСПЧ, распространенном в пятницу.
«27 ноября 2020 года Большая палата в межгосударственном заявлении Украина против России (относительно Восточной Украина) решила присоединить к этому заявлению два государственных заявления, Украина против России и Нидерланды против России, которые ранее находились на рассмотрении палаты. Объединенное дело будет называться Украина и Нидерланды против России», — сказано в сообщении.
Суд в ближайшее время определит будущую процедуру по этому делу.
Дело «Нидерланды против России» (жалоба № 28525/20) было подано 10 июля этого года и касается сбитого рейса MH17 Малазийский авиалиний в небе над востоком Украины. Два украинских межгосударственных дела Украины против России касается событий на востоке Украины и предполагаемого похищения трех групп детей на востоке Украине в период с июня по август 2014 г. и их перевоз в Россию.
Помимо объединенного дела, в настоящее время подано еще три межгосударственных заявления и более 7 тысяч отдельных жалоб относительно событий в Крыму и на востоке Украины и Азовском море.
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