Сенаторы США выдвинули ультиматум из-за «Северного потока — 2»

Два американских сенатора-республиканца грозят задержкой утверждений кандидатов в госдепартамент и министерство финансов США, если администрация Джо Байдена не введет санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG, говорится в их письме, отправленном в два комитета верхней палаты американского парламента.
В письме сенаторов Теда Круза и Пэта Туми отмечается, что они обязуются голосовать против утверждений кандидатов на посты в госдеп и Минфин до тех пор, пока не будут введены санкции против Nord Stream 2 AG. Сенаторы отметили, что в случае введения санкций они снимут свои возражения.
«Мы надеемся, что президент последует закону и введет как можно скорее санкции против Nord Stream 2 AG, расчистив путь для утверждения кандидатов», — заявили Круз и Туми.
«Газпром» на своем официальном канале в Telegram сообщил в пятницу утром на прошлой неделе, что строительство трубопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что «Газпром» может поставить первый газ по «Северному потоку 2» на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.
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