Франция отзовет послов из США и Австралии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отзовет в Париж для консультаций послов из США и Австралии. Об этом сообщает пресс-служа французского МИДа.
Как отмечается, министр решил отозвать послов по просьбе президента страны Эмманюэля Макрона. Это решение оправдано исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
«Отказ от проекта подводных лодок океанского класса, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и объявление о новом партнерстве с США с возможным будущим сотрудничеством в области военно-морских сил с субъядерными двигателями, — являются неприемлемым поведением для союзников и партнеров, последствия которых влияют на наше представление о наших альянсах, наших партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы», — говорится в заявлении МИДа.
Австралия уже выразила сожаление по поводу решения властей Франции отозвать своего посла для консультаций. Об этом заявил официальный представить австралийского МИДа Марис Пейн, его слова передает газета Sydney Morning Herald.
«С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения по проекту Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением», — сказал Пейн.
15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о начале тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, государства в течение следующих 18 месяцев будут работать вместе, «чтобы определить наилучший путь для достижения этой цели». Источники издания Politico среди чиновников США сообщали, что партнерство, получившее название AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), направлено на противодействие Китаю в военно-технологической сфере.
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