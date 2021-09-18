Войти
Трамп предрек конец США через три года
позиция
Трамп предрек конец США через три года
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Франция отзовет послов из США и Австралии

177
Франция отзовет послов из США и Австралии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отзовет в Париж для консультаций послов из США и Австралии. Об этом сообщает пресс-служа французского МИДа.

Как отмечается, министр решил отозвать послов по просьбе президента страны Эмманюэля Макрона. Это решение оправдано исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

«Отказ от проекта подводных лодок океанского класса, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и объявление о новом партнерстве с США с возможным будущим сотрудничеством в области военно-морских сил с субъядерными двигателями, — являются неприемлемым поведением для союзников и партнеров, последствия которых влияют на наше представление о наших альянсах, наших партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы», — говорится в заявлении МИДа.

Австралия уже выразила сожаление по поводу решения властей Франции отозвать своего посла для консультаций. Об этом заявил официальный представить австралийского МИДа Марис Пейн, его слова передает газета Sydney Morning Herald.

«С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения по проекту Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением», — сказал Пейн.

Читайте также: Как нужно дискутировать об украинской экономике

15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о начале тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, государства в течение следующих 18 месяцев будут работать вместе, «чтобы определить наилучший путь для достижения этой цели». Источники издания Politico среди чиновников США сообщали, что партнерство, получившее название AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), направлено на противодействие Китаю в военно-технологической сфере.

США, Франция, Австралия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 18 сентября 2021
Пятница, 17 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016