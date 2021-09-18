Украина усилила систему ПВО на северном направлении

Вооруженные силы Украины усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении страны в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия — 2021». Об этом в субботу сообщило воздушное командование «Центр» ВСУ.
«В рамках проведения стратегических командно-штабных учений „Объединенные усилия — 2021“ осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в «Фейсбуке».
Отмечается также, что подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования «Центр» выдвинулись на определенные позиции, что «позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия». В связи с этим командование обратилось к жителям Черниговской области с просьбой «не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск», подчеркнув, что «все мероприятия проводятся в рамках учений».
Черниговская область расположена на севере, она граничит с Брянской областью России, а на северо-западе — с Гомельской областью Беларуси.
Командно-штабные учения «Объединенные усилия» Украина проведет с 22 по 30 сентября совместно с 15 странами, 11 из которых являются членами НАТО. В Украину прибудут представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции. Тренировки пройдут на всех военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей. В них примут участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.
Как заявили ранее в Генеральном штабе ВСУ, учения, кроме прочего, будут служить «элементом сдерживания агрессора».
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