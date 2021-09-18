Лукашенко назвал польский город и столицу Литвы белорусскими землями

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовскую столицу Вильнюс белорусскими землями.
Об этом сообщает в белорусский Телеграм-канал «Пул Первого».
«Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина — это белорусские земли, Вильнюс — это тоже белорусский город и земли вокруг», — заявил Лукашенко.
Как сообщалось, в Беларуси 9 августа прошлого года начались массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти жестоко подавляют выступления. Большинство стран Запада, а также Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.
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