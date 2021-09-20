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Telegram выпустил обновление с анимированными эмодзи и записью видеочатов

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Telegram выпустил обновление с анимированными эмодзи и записью видеочатов

В Telegram появились новые функции — список просмотревших сообщения в групповых чатах, возможность записывать видеочаты и интерактивные эмодзи, при нажатии на которые проявляются дополнительные эффекты.

Интерактивные эмодзи получили пользователи Telegram в очередном обновлении мессенджера, сообщается в блоге компании.

При нажатии на некоторые анимированные эмодзи можно запустить дополнительные эффекты. Для этого нужно послать своему собеседнику один из шести эмодзи и нажать на анимированную версию. «Если у собеседника открыт чат с вами, он увидит эффекты в тот самый момент, когда вы нажимаете на эмодзи. Вибрация телефона также синхронизирована для обоих собеседников», — говорится в описании нововведения.

Пока специальные эффекты доступны для шести эмодзи, однако разработчики обещают расширять этот набор.

Кроме того, в мессенджере появились и некоторые другие новые функции. Например, теперь для небольших групповых чатов доступен полный список тех, кто прочитал отправленное сообщение. Если раньше сообщение помечалось как прочитанное, если хотя бы один участник чата его прочитал, то теперь можно будет посмотреть полный список тех, кто уже увидел сообщение. Эта информация будет храниться неделю после отправки.

Кроме того, теперь в мессенджере можно записывать видеочаты, а не только их звук, как было возможно ранее. При организации видеотрансляций через Telegram администраторы могут разрешить ее запись. После окончания трансляции она сохранится администратору группы в чате «Избранное».

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Также теперь в любом из личных чатов доступны восемь новых тем, разработанных дизайнерами Telegram. В темах используются цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные анимированные фоны с тематическими узорами.

В предыдущем обновлении Telegram разрешил запускать видеотрансляции на неограниченную аудиторию.

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