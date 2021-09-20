Восемь человек погибли в результате нападения на университет в Перми

Восемь человек погибли в результате вооруженного нападения на Пермский университет в России, сообщили местные официальные органы.

Пострадали ориентировочно 19 человек.

Стрельба в одном из корпусов Пермского государственного университета в РФ произошла утром 20 сентября. На территорию вуза проник вооруженный человек и открыл стрельбу. Часть студентов и преподавателей закрылись от нападавшего в аудиториях вуза, другие самостоятельно эвакуировались, в том числе выпрыгивали из окон.

Стрелок на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал пост незадолго до нападения. В нем он рассказал о причинах и подготовке к стрельбе. Также он опубликовал фотографию, на которой он держит в руках дробовик. Позднее администрация социальной сети заблокировала его страницу.

СМИ сообщили, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Стрелявший задержан сотрудниками правоохранительных органов. При задержании стрелок был ранен.