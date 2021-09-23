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Синоптик предупредила о значительном ухудшении погоды в Украине

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Синоптик предупредила о значительном ухудшении погоды в Украине

Рабочая неделя в Украине завершится сложной синоптической ситуацией. В Украине 24 сентября ожидается потепление, однако из-за мощного ветра и сильных дождей оно будет неощутимым.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха завтра днем в большинстве областей Украины составит +10...+16 градусов, на юге до +15...+18 градусов.

Немного холоднее будет в Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Частично Киевской областях, а также в Кропивницком с районами:: +8...+13 градусов.

Но, по словам синоптика, «эту обнадеживающую репутацию сентября подмочат дожди и попытается поломать сильный северо-западный ветер».

«Атмосферный фронт северного циклона принесет дожди, порой умеренные, даже и к сильным», — предупредила она.

По словам синоптика, дожди будут идти вместе с фронтом — сначала в северных, западных и в центральных областях, а во второй половине дня и вечером — в центральных, южных и восточных.

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«В пятницу усилится ветер северо-западного направления, возможны штормовые порывы, внимательно!»- предупредила она.

В Киеве Наталья Диденко прогнозирует дождливую и ветреную погоду.

«Особенно некомфортной может быть непогода завтра утром — сочетание интенсивного дождя и сильного, до штормового, ветер», — говорит синоптик.

По ее словам, завтра в столице немного начнет повышаться температура воздуха — столбики термометров сдвинут до +11...+13 градусов.

«Однако на фоне смены погоды с дождем и сильным ветром — эта приятная метаморфоза будет малозаметной», — резюмировала она.

погода, похолодание
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