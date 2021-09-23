Минсоцполитики обнародовало нормативы для расчета субсидий в 2021 году

В 2021 году субсидия назначается исходя из единых для всей Украины социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг. Повышенные нормативы будут действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).
В частности, социальная норма жилья для оплаты жилищной услуги — услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом — 13,65 кв. метра общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.
Для оплаты коммунальных услуг — услуг по поставке тепловой энергии для нужд централизованного или автономного отопления; по поставке и распределению природного газа или поставка и распределение электрической энергии для индивидуального отопления независимо от источника и вида энергии — 13,65 кв. метра отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.
Для детских домов семейного типа социальная норма жилья устанавливается в размере отапливаемой площади жилого помещения.
В случае использования для обогрева жилых помещений индивидуальных электроотопительных установок, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, что подтверждается документально, при расчете размера жилищной субсидии в отопительный сезон применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления и социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для бытовых нужд.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016