Минсоцполитики обнародовало нормативы для расчета субсидий в 2021 году

В 2021 году субсидия назначается исходя из единых для всей Украины социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг. Повышенные нормативы будут действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).

В частности, социальная норма жилья для оплаты жилищной услуги — услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом — 13,65 кв. метра общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.

Для оплаты коммунальных услуг — услуг по поставке тепловой энергии для нужд централизованного или автономного отопления; по поставке и распределению природного газа или поставка и распределение электрической энергии для индивидуального отопления независимо от источника и вида энергии — 13,65 кв. метра отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.

Для детских домов семейного типа социальная норма жилья устанавливается в размере отапливаемой площади жилого помещения.

В случае использования для обогрева жилых помещений индивидуальных электроотопительных установок, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, что подтверждается документально, при расчете размера жилищной субсидии в отопительный сезон применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления и социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для бытовых нужд.