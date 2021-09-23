Войти
Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС в октябре
евроинтеграция
Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС в октябре
Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»
официально
Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»
Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей
соседи
Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

соцполитика
RSS

Минсоцполитики обнародовало нормативы для расчета субсидий в 2021 году

241
Минсоцполитики обнародовало нормативы для расчета субсидий в 2021 году

В 2021 году субсидия назначается исходя из единых для всей Украины социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг. Повышенные нормативы будут действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).

В частности, социальная норма жилья для оплаты жилищной услуги — услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом — 13,65 кв. метра общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.

Для оплаты коммунальных услуг — услуг по поставке тепловой энергии для нужд централизованного или автономного отопления; по поставке и распределению природного газа или поставка и распределение электрической энергии для индивидуального отопления независимо от источника и вида энергии — 13,65 кв. метра отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.

Читайте также: Под Радой проходят три митинга, правительственный квартал под усиленной охраной

Для детских домов семейного типа социальная норма жилья устанавливается в размере отапливаемой площади жилого помещения.

В случае использования для обогрева жилых помещений индивидуальных электроотопительных установок, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, что подтверждается документально, при расчете размера жилищной субсидии в отопительный сезон применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления и социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для бытовых нужд.

 

Минсоцполитики, субсидии
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 сентября 2021
Среда, 22 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016