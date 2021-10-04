Грузия не собирается передавать Саакашвили Украине

Грузия не желает передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили. Как заявила в понедельник вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, политик отсидит свой тюремный срок в Грузии.
«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», — сказала Цулукиани на брифинге после заседания правительства, добавив, что бывший президент будет находиться в грузинской тюрьме.
Напомним, что Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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