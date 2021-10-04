Не только Зеленский. Что еще стало известно из утечки «архива Пандоры»

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал доклад «Архив Пандоры» (Pandora Papers) о возможной причастности мировых лидеров, их приближенных, чиновников и бизнесменов к офшорным схемам. Текст опубликовал The Guardian и другие издания по всему миру.

В расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, в том числе BBC из Великобритании, The Washington Post из США, Le Monde из Франции и другие. Журналисты на протяжении двух лет изучали «Архив Пандоры» — 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. Эту утечку офшорных данных они назвали крупнейшей в истории.

В частности, в расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский может до сих пор получать прибыль от доли в офшорных компаниях, которую перед избранием на пост главы государства передал своему бизнес-партнеру и другу Сергею Шефиру, который позднее стал помощником президента. В материалах Pandora Papers говорится, что компании экс-партнеров заключили соглашение, по которому офшор продолжает платить дивиденды компании, принадлежащей супруге Зеленского. Как выяснили расследователи, Зеленский и его жена владели четвертью компании Maltex Multicapital Corp. на Британских Виргинских островах через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. Во время предвыборной кампании в 2019 году Зеленский передал эту долю Шефиру, говорится в расследовании. Позже компании Зеленского и Шефира заключили соглашение, по которому Maltex должна была выплачивать дивиденды Film Heritage. В декларации жены президента Украины указано, что с 2019 года она была единственным бенефициаром Film Heritage. Зеленский не упоминал Maltex в своих декларациях, в том числе за 2018 год, когда ему принадлежали 25% компании. Кроме того, документы из «архива Пандоры» «частично подтверждают обвинения в офшорных махинациях, выдвинутые против Зеленского во время выборов», пишет OCCRP. Тогда депутат «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев заявлял, что Зеленский и его команда владели офшорной сетью компаний, которые получили $40 млн от Приватбанка, основанного олигархом Игорем Коломойским. Как следует из «архива Пандоры», десять компаний из тех, которые, как утверждал Арьев, получили деньги, действительно принадлежали Зеленскому и его партнерам. Но данных о подозрительных денежных потоках из Приватбанка в них нет.

В расследовании также утверждается, что партнеры Зеленского с помощью офшорных компаний купили три квартиры в Лондоне в 2014–2016 годах. Шефир приобрел две квартиры за 3,8 млн фунтов стерлингов ($5,1 млн), а другой соучредитель «Квартала 95» Андрей Яковлев — квартиру примерно за 1,5 млн фунтов ($2 млн).

Президенты, премьеры и звезды шоу-бизнеса

Кроме Зеленского в досье есть немало других политиков. Там засветились и звезды мирового шоу-бизнеса.

Так, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на $694 млн. При этом офшорные компании были оформлены и на детей президента, которые на тот момент учились в школах и университетах, пишет OCCRP. Как отмечает объединение, даже после кризиса 2015 года, когда Алиевы распродавали недвижимость и закрывали компании, часть активов, в частности недвижимость в Лондоне на $191 млн была оформлена тестем президента Арифом Пашаевым на траст, который зарегистрирован на острове Мэн.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал средства на €15 млн, переведенные между его офшорами, для покупки недвижимости во Франции, среди которой есть замок на Лазурном берегу. Кроме того, он не задекларировал офшор, через который переводил деньги, как того требует закон, указывает OCCRP.

Король Иордании Абдалла II, как показали документы, владеет многочисленными объектами недвижимости по всему миру — в Калифорнии, Вашингтоне, Лондоне — общей стоимостью $100 млн, пишет The Guardian. В частности, в изученных изданием документах содержится информации о том, что через сеть офшоров король владеет 26-комнатной виллой на побережье Малибу, в Калифорнии. В собственность монарха она перешла в 2014 году за $33,5 млн — самый дорогой объект в этом районе. За два года до этого им же были куплены три кондоминиума в Вашингтоне, стоимостью $13,8 млн.

В столице Великобритании у короля одной из самых бедных стран Ближнего Востока — семь объектов недвижимости, включая три в элитном районе Белгравия.

Среди документов Panama Papers есть меморандум 2017 года, подготовленный двумя менеджерами панамский юридической компании Alcogal, в котором говорится, что клиент фирмы из Иордании по имени Абдулла Аль Хусейн, родившийся 30 января 1962 года (дата рождения короля) и проживающий во Дворце Рагадан (дворец королевской семьи) был бенефициаром 16 компаний, которые имеют различные активы в США, Великобритании и на британском острове Джерси.

Юрист монарха заявил изданию, что король никоим образом не злоупотреблял общественными финансами или иностранной финансовой помощью его стране. За несколько часов до публикации доступ к сайту ICIJ в Иордании был заблокирован.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена Шери Блэр, стали владельцами дорогостоящей недвижимости через покупку офшорной компании, что позволило им сэкономить на выплате налога 312 тыс. фунтов, следует из данных Pandora papers, на которые ссылается The Guardian. Блэр был премьер-министром страны от Лейбористской партии с 1997 по 2007 год.

Четырехэтажное здание в лондонском районе Мэрилебон перешло в собственность супругов в 2017 году, в нем Шери Блэр разместила свою фирму Omnia Consulting. Однако куплено было не здание, а офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Компания была куплена за 6,5 млн фунтов. За четыре месяца до сделки сурпуги Блэр зарегистрировали в Великобритании компанию Harcourt Ventures, в которой каждый из супругов имел по 50%. Эта компания купила доли компании Romanstone, принадлежащие семье Альзани, один из членов которой — министр правительства Бахрейна. Именно этой компании принадлежало здание. После сделки чета Блэр ликвидировали Romanstone, так зданием стала владеть зарегистрированная ими британская компания. Шэри Блэр сказала The Guardian, что ничего необычного в проведенной ею и мужем сделке не было. Супруги действительно не нарушили законов, но использовали лазейку, позволившую им сэкономить, указывает издание.

Испанская газета El Pais, ставшая испаноязычным партнером расследования, пишет, что офшорными схемами пользовались по меньшей мере 14 глав латиноамериканских государств — три действующих — президенты Чили Себастян Пиньера, Доминиканской республики Луис Абинадер и Эквадора Гильермо Лассо и 11 бывших.

Среди выявленных имен и многие знаменитости, в том числе колумбийская певица Шакира, испанский певец Хулио Иглесиас, тренер «Реала» Карло Анчелотти. Президент Пиньера и певица Шакира использовала одну и ту же панамскую фирму OMC Group для ведения дел. Певица через нее открыла по меньшей мере три офшорные компании, за которыми несколько лет уже следили испанские налоговые власти. По данным властей, Шакире удалось не заплатить налоги на сумму €14,5 млн.

По данным расследователей, связанные с Анчелотти компании ранее оказались в центре расследования налоговых органов Испании. Согласно их информации, Анчелотти является единственным бенефициаром Vapia Limited, компании на Британских Виргинских островах.

Авторы расследования нашли офшоры британского музыканта, барабанщика группы The Beatles Ринго Старра. Как пишет El Pais, музыкант открыл две фирмы на Багамских островах, которые использовались для покупки недвижимости, включая частный дом в Лос-Анджелесе. Со Старром также связаны как минимум пять панамских трастов: три из них предназначены для страхования жизни, через еще один проходят доходы от гонораров и концертов.

Британскому певцу и композитору Элтону Джону, как утверждают расследователи, принадлежат более десяти компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, через которые проходят доходы от различных видов деятельности. Муж музыканта Дэвид Ферниш указан в качестве директора во всех них. Представители артиста заверили ICIJ, что все эти офшорные компании облагаются налогами в Великобритании.

Топ-модель из Германии Клаудиа Шиффер фигурирует в Pandora Papers как бенефициар 51 Red Balloons Holdings Limited и Roxy Trust, а также других структур, созданных на Британских Виргинских островах для управления ее правами на товарный знак. По данным немецких СМИ Westdeutscher Rundfunk и Süddeutsche Zeitung, модель указана в документах под именем Клаудиа Де Вере Драммонд.

В документах, говорится, что Хосеп Гвардиола, когда занимал пост тренера «Барселоны», имел средства в офшорах Андорры до 2012 года, однако потом воспользовался налоговой амнистией.