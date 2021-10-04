Два работника грузинского порта Поти задержаны по «делу Саакашвили»

МВД Грузии задержало еще двоих граждан в рамках расследования дела о незаконном пересечении государственной границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили.
«По факту незаконного пересечения Михаилом Саакашвили государственной границы в рамках проходящего следствия задержаны З.Ц. 1960 года рождения и Ш.Ц. 1984 года рождения», — говорится в сообщении МВД.
По информации грузинских СМИ, задержанными — работники Потийского порта, отец и сын Цоцория.
Ранее по этому же делу был задержан Элгуджа Цомая, предоставивший свою квартиру Саакашвили.
Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
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