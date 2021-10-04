Украинский консул посетила Саакашвили в тюрьме

Украинский консул посетила экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии, его состояние удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.
Спикер заверил, что МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину. Консул также взаимодействует с его адвокатами, добавил Николенко.
Как сообщалось, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
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