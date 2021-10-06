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Саакашвили хочет сдать тест на наркотики

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Саакашвили хочет сдать тест на наркотики

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили официально подал заявление в тюремное медучреждение на сдачу теста на наркотики, заявил один из его адвокатов Ника Гварамия после встречи с подзащитным.

Саакашвили выразил готовность сдать тест на наркотики в ответ на обвинения премьера Ираклия Гарибашвили о наркозависимости экс-президента.

«Михаил Саакашвили обратился письменно к директору медицинской службы департамента учреждения по исполнению наказаний Тамте Демуришвили в связи с наркотестами... он готов сдать любой тест на наркотики», — заявил Гварамия журналистам.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

Грузия, Михаил Саакашвили
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