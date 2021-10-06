Цена газа в Европе за день установила рекорд и обвалилась

Биржевая цена газа в Европе растеряла рост и упала до $1265 за 1 тыс. куб. м, после того как в течение дня достигла рекордных отметок и превысила уровень в $1950, следует из данных лондонской биржи ICE.

Утром 6 октября стоимость ноябрьских фьючерсов на самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах поднималась до €161,5 за МВт·ч или $1969,2 за тыс. куб. м, следует из данных ICE. Эта отметка стала новым историческим максимумом.

По состоянию на 17:04 по Киеву цена упала до отметки €105,6 за МВт. ч ($1265 за тыс. куб. м).

Таким образом, стоимость 1 тыс. куб. м газа полностью отыграла утренний рост, оказавшись ниже, чем во время открытия торгов ($1510 за 1 тыс. куб. м по состоянию на 9:01).

Бурный рост биржевых цен на газ в Европе продолжается уже не первый месяц. Еще в начале года стоимость фьючерса на газ на хабе TTF была немного выше $256 за тыс. куб. м.