Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили в Украину

Грузинские власти исключают передачу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.

«Исключено. Я на 100% подтверждаю, что его никто никуда не передаст. Во-первых, этого никто и не требует. Минимум через шесть лет он сможет поехать в любую страну», — сказал Гарибашвили, отвечая на вопрос, собираются ли власти передавать Саакашвили Украине.

Бывшего президента задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии ему заочно вынесли два приговора: по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани Саакашвили получил три года лишения свободы, а по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — шесть лет. Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.