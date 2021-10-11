Кремль поддержал оскорбительные тезисы Медведева в статье о руководстве Украины

Статья заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева о руководстве Украины является важной публикацией, в которой «многое называется своими именами». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную в газете «Коммерсантъ» статью Медведева «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» с подзаголовком «Пять коротких полемических тезисов».

«Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы много говорили о сложностях восстановление диалога, учитывая, что предыдущие договоренности не выполняются украинскими партнерами», — заявил Песков.

«В этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, идет в унисон с тем, что в разных формулировках озвучивалось на разных уровнях», — продолжил он.

На уточняющий вопрос: «То есть действительно бессмысленно устанавливать контакты?» Песков сказал, что «какие-то перспективы не просматриваются».

«Дело в том, что модальности не меняются, не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей, и в этом контексте, конечно, какие-то перспективы не просматриваются, хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалось», — уточнил представитель Кремля.

Статья была опубликована в день, когда в Москву с визитом прибывает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. В ней отмечалось, что Украиной управляют «слабые люди», которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, а президент страны Владимир Зеленский является «вывернутым наизнанку человеком».