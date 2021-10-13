Кремль снова отказался взять ответственность за крушение рейса МН17

Призывы участников саммита Украины и ЕС, чтобы Россия взяла ответственность за крушение на Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17, являются «абсолютно неуместными и недопустимыми». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные призывы — они абсолютно неуместны и недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — сказал Песков. Он добавил, что еще не ознакомился с заявлением участников саммита, а также то, что суд еще не вынес окончательный вердикт по итогам расследования произошедшего в 2014 году.

12 октября по итогам саммита «Украина — Европейский союз» было опубликовано заявление, в котором Россию призвали продолжать трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по крушению рейса MH17, признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности.

Крушение на Донбассе самолета MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, погибли все. По версии Международной Совместной следственной группы (JIT), Boeing был сбит ракетой из находившейся под контролем боевиков системы «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитной ракетной бригаде.

Обвиняемыми по делу о крушении рейса MH17 проходят экс-глава разведки самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, его бывший заместитель Олег Пулатов, экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и боевик Леонид Харченко. В начале сентября в Нидерландах заявили, что суд вынесет решение до конца 2022 года.