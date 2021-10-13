Офис генпрокурора засекретил информацию, был ли Трухин за рулем авто во время скандального ДТП

Офис генпрокурора засекретил информацию по делу о ДТП с нардепом Александром Трухиным. О том, был ли «слуга народа» за рулем попавшего в аварию авто, правоохранители сообщать отказываются.

Об этом сообщают «Украинские новости».

В Офисе генпрокурора, в частности, не рассказали, кто был за рулем автомобиля, который спровоцировал ДТП, сколько свидетелей удалось установить и допросить. Кроме того, не сообщается, вызывали ли Трухина на допрос по делу. Правоохранители заявили, что данные по нему — тайна следствия.

«Главным следственным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12021100000000767 от 23.08.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения)», — лишь сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что ДТП — не единственный скандал, в который в последнее время попал Александр Трухин.

В СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента.