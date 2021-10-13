Офис генпрокурора засекретил информацию, был ли Трухин за рулем авто во время скандального ДТП

Офис генпрокурора засекретил информацию по делу о ДТП с нардепом Александром Трухиным. О том, был ли «слуга народа» за рулем попавшего в аварию авто, правоохранители сообщать отказываются.
Об этом сообщают «Украинские новости».
В Офисе генпрокурора, в частности, не рассказали, кто был за рулем автомобиля, который спровоцировал ДТП, сколько свидетелей удалось установить и допросить. Кроме того, не сообщается, вызывали ли Трухина на допрос по делу. Правоохранители заявили, что данные по нему — тайна следствия.
«Главным следственным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12021100000000767 от 23.08.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения)», — лишь сообщили в Офисе генпрокурора.
Напомним, что ДТП — не единственный скандал, в который в последнее время попал Александр Трухин.
В СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016