В Тбилиси проходит митинг сторонников Саакашвили

Митинг сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения начался на площади Свободы в центре Тбилиси.

Акция организована оппозиционной партией «Единое национальное движение», основателем которой является Саакашвили.

Как отмечают СМИ, митинг многолюдный, центральная площадь грузинской столицы полностью заполнена людьми. Сторонники политика продолжают приходить на площадь. Поддержать Саакашвили и требовать его освобождения пришли люди разных возрастов, некоторые пришли с маленькими детьми. Часть митингующих держат национальные флаги Грузии, некоторые — флаги США, Азербайджана, Украины и Евросоюза.

Правоохранители перекрыли движение автотранспорта на всех прилегающих к площади улицах. При этом пешком на центральную площадь беспрепятственно могут пройти все желающие.

В центральной части Тбилиси, возле площади Свободы, стоят несколько автомобилей полицейских и скорой помощи. Спецтехники на площади нет.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.