Газета Bild на фоне подорожания газа изобразила Меркель в образе снежной королевы

Газета Bild в редакционной статье обвинила канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что та проигнорировала ситуацию с повышением цен на газ и представила главу Кабмина на своем сайте в образе снежной королевы.

«Где наше правительство в ситуации, когда мы в нем нуждаемся?» — задается издание вопросом в опубликованном в четверг материале. «Вся Германия дрожит в свете прихода рекордно холодной зимы. Инфляция впервые за последние 28 лет выросла более чем на 4%, цены на горючее, электроэнергию и газ достигли рекордных отметок», — пишет газета.

«И что делает канцлер Ангела Меркель? Она полностью игнорирует ситуацию. Никаких заявлений, не предусмотрено никаких мер, говорит она через своего представителя Штеффена Зайберта», — отмечает Bild. «Минэкономики ФРГ также, очевидно, не видит нехватки газа и необходимости действовать», — говорится в материале.

Газета утверждает, что Меркель, несмотря на широкий протест, всегда поддерживала проект «Северный поток — 2», а теперь, когда он завершен, Москва использует его именно для того, от чего предостерегали эксперты, — шантажа Германии и Европы.