Сноуден раскритиковал Telegram

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал мессенджер Telegram за то, что там допустили существование его фейкого аккаунта и публикацию в нем ненадлежащих материалов.
«Telegram знает, что нижеуказанный аккаунт — ненастоящий, у меня нет аккаунта там. Но они позволяют этим людям продолжать публиковать безумную чушь... и даже свастику, которой Telegram предоставил более 80 тысяч просмотров. Отличная работа, ребят. Просто супер», — написал Сноуден в Twitter.
Он также отметил, что в руководстве мессенджера не могли не знать о деятельности фейкового аккаунта, так как СМИ давно сообщали о нем, однако в Telegram никак не отреагировали.
В указанном Сноуденом канале в Telegram насчитывается свыше 68 тысяч подписчиков.
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