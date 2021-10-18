Сноуден раскритиковал Telegram

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал мессенджер Telegram за то, что там допустили существование его фейкого аккаунта и публикацию в нем ненадлежащих материалов.

«Telegram знает, что нижеуказанный аккаунт — ненастоящий, у меня нет аккаунта там. Но они позволяют этим людям продолжать публиковать безумную чушь... и даже свастику, которой Telegram предоставил более 80 тысяч просмотров. Отличная работа, ребят. Просто супер», — написал Сноуден в Twitter.

Он также отметил, что в руководстве мессенджера не могли не знать о деятельности фейкового аккаунта, так как СМИ давно сообщали о нем, однако в Telegram никак не отреагировали.

В указанном Сноуденом канале в Telegram насчитывается свыше 68 тысяч подписчиков.