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Союзники США не в восторге от внешней политики Байдена

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Союзники США не в восторге от внешней политики Байдена

Руководство ряда государств, входящих в число союзников Вашингтона, отчасти настороженно относится к внешнеполитическому курсу, который проводит администрация президента США Джо Байдена, и его результатам. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The Washington Post с выдержками из интервью с рядом официальных лиц.

После беспорядочного выхода из Афганистана и дипломатических трений с Францией кажется, что связи Америки со многими из самых надежных союзников ослабевают, констатирует издание. По его информации, менее чем за год пребывания Байдена у власти среди многих его политических противников в стране и даже среди некоторых друзей сложилось мнение, что президент подорвал доверие к США и те самые отношения и ведущую роль страны в мире, которые он обещал восстановить после правления предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

«Нельзя отрицать, что Америка вернулась», — отметил в интервью президент Латвии Эгилс Левитс. Вместе с тем, по его словам, «в чем-то она вернулась в большей степени, в чем-то — в меньшей».

«Потеря доверия к США совершенно преувеличена», — добавил чиновник из европейского государства, имя которого не уточняется. «Сейчас это стало клише во внутриполитических спорах», — добавил он. По словам данного официального лица, доверие к администрации Байдена в итоге будет зависеть от того, «что он сможет сделать, какие обещания выполнит».

Как отмечает издание, представители союзников и партнеров США «неизбежно сравнивают» Байдена с Трампом. По оценке газеты, для некоторых официальных лиц это является «намеренным оскорблением». В качестве примера в материале приводятся заявления, с которыми глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил в сентябре. Комментируя споры между США и Францией, касающиеся разрыва контрактов с Австралией по подлодкам, Ле Дриан тогда отметил, что сложившаяся ситуация «напоминает времена Трампа».

Для тех стран, в отношении которых политика США по-настоящему изменилась, таких как Саудовская Аравия, лишившаяся привилегированного положения, которое она имела при администрации Трампа, Байден является отстраненным, что вызывает у них тревогу, констатирует газета, вместе с тем отмечая, что многим странам он хорошо знаком, что их обнадеживает.

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В статье, в частности, приводятся слова главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ёна. «Президент Байден является более осторожным человеком, — отметил он. — Если обратить внимание на его прошлые заявления относительно Корейского полуострова, он проявлял очень разумный подход к тому, как мы можем мирно решить корейский вопрос».

По словам опрошенных изданием лиц, многие чиновники в странах из числа союзников США «выразили разочарование» решением Байдена о выводе сил из Афганистана.

Джо Байден
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