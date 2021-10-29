Бывший сотрудник СБУ убил человека в центре Киева и сдался ГБР

В пятницу, 29 октября, на прием в очередной следственный Государственный бюро расследований пришел бывший сотрудник Службы безопасности Украины и рассказал об обстоятельствах совершения им убийства в номере гостиницы в Киеве, сообщает пресс-служба ГБР.
«По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией террористических актов в столице. Переговоры проходили в гостинице в центре Киева, после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение «вербовщику», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бывший правоохранитель утверждал, что сначала он поехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ не был воспринят серьезно, поэтому он пошел в ГБР.
«По результатам оперативного выезда на место возможного происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве. Мужчина передан следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве», — подчеркивают в ГБР.
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