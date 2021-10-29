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ВСУ поднялись на два пункта в рейтинге армий мира

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ВСУ поднялись на два пункта в рейтинге армий мира

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поднялись на два пункта в рейтинге армий мира Global Firepower Index — 2021 портала Global Firepower и оказалась на 25-й позиции из 140.

Как свидетельствуют данные портала, на первом месте в рейтинге 2021 года расположилась армия США, следом идут Россия и Китай. Как отмечают авторы портала, при составлении рейтинга оцениваются порядка 50 факторов, которые позволяют учесть численность вооруженных сил, уровень технической оснащенности, финансирования, использование современных технологий и логистические возможности.

В Военной доктрине Украины закреплено обеспечение к 2020 году совместимости ВСУ с армиями стран НАТО. В частности, Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по $350 млн, в 2019 году — $250 млн, в 2020 году — $300 млн. Сначала в Украину поставлялось нелетальное вооружение и направлялись специалисты для обучения армии. Потом администрация Трампа одобрила продажу и летального оружия — Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin. Пришедший к власти президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона. Новый пакет помощи включает оборонительные вооружения поражающего действия. Также на коммерческой основе осуществляются поставки снайперских винтовок, артиллерийских орудий и гранатометов.

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В 2019 году Украина закупила и провела испытания ударного турецкого беспилотника Bayraktar. По данным Би-би-си, в настоящий момент украинская армия имеет 12 Bayraktar — это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним. В сентябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что армия планирует приобрести еще четыре комплекта беспилотников Bayraktar-TB2. Таким образом, Украина может закупить еще 24 летательных аппарата, что доведет их число в ВСУ до 36.

ВСУ, Global Firepower Index
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