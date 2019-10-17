СБУ передала Госбюро расследований результаты внутреннего аудита службы

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов передал материалы внутренней проверки ведомства правоохранительным органам. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, ведомство передало в Государственное бюро расследований (ГБР) результаты внутренней проверки относительно возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес.
«Установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение осмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований», — говорится в сообщении.
В ГБР также направили результаты служебной проверки относительно незаконного уничтожения табачных изделий (вещественных доказательств по делу).
Кроме этого, в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направили материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и «подрабатывали» по совместительству.
«В службе также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья. Уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы также будут переданы в ГБР. И это не полный перечень правонарушений, выявленных во время проверки», — уточнили в ведомстве.
В целом в Службе безопасности провели 23 проверки и служебные расследования, по результатам которых к 55 человек приняты управленческие меры. Несколько сотрудников СБУ, в том числе высокопоставленных чиновников, находятся под следствием.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016