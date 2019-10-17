СБУ передала Госбюро расследований результаты внутреннего аудита службы

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов передал материалы внутренней проверки ведомства правоохранительным органам. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, ведомство передало в Государственное бюро расследований (ГБР) результаты внутренней проверки относительно возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес.

«Установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение осмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований», — говорится в сообщении.

В ГБР также направили результаты служебной проверки относительно незаконного уничтожения табачных изделий (вещественных доказательств по делу).

Кроме этого, в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направили материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и «подрабатывали» по совместительству.

«В службе также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья. Уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы также будут переданы в ГБР. И это не полный перечень правонарушений, выявленных во время проверки», — уточнили в ведомстве.

В целом в Службе безопасности провели 23 проверки и служебные расследования, по результатам которых к 55 человек приняты управленческие меры. Несколько сотрудников СБУ, в том числе высокопоставленных чиновников, находятся под следствием.