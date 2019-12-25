ГБР разоблачило схему откатов на «Артемсоли», в которой участвовали СБУшники

Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему «откатов» с требованием 800 тысяч гривен должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и работниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Деньги требовали за содействие в ускоренном перечислении денежных средств согласно подписанных актов-приема выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие.

Среди участников схемы установлен — заместителя начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместителя начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, а также ряд должностных лиц госпредприятия стратегического значения «Артемсоль».

Сообщается, что лица создавали искусственные препятствия подрядчикам во время процедуры подписания актов-приема выполненных работ, затягивали сроки перерасчета и присылали официальные письма в уполномоченные органы с требованием проведения проверок компаний-подрядчиков.

Таким образом созданы условия для получения откатов, который устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.

По результатам проведенных следственных действий:

— 27.11.2019 задокументирован факт вымогательства и получения части обусловленной суммы неправомерной выгоды в размере 8500 долларов в Запорожье через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области;

— 24.12.2019 в г. Бахмут Донецкой области в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса задержан заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области после получения ими остальной части неправомерной выгоды в сумме 540 тысяч гривен от представителя предприятия.

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП «Артемсоль».